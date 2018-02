Dream Theater anuncia a saída do baterista Mike Portnoy

A banda Dream Theater anunciou nesta quinta-feira (9) em seu site oficial a saída do baterista Mike Portnoy. Portnoy era líder do grupo de metal progressivo, com John Myung (baixo) e John Petrucci (guitarrista) em 1985. "A presença de Mike na banda significou muito profissionalmente, musicalmente e pessoalmente ao longo de todos esses anos", diz o comunicado.

Portnoy comentou sua saída no Twitter. “Vou escrever algo que eu nunca imaginei que escreveria: depois de 25 anos, decidi deixar o Dream Theater, a banda que eu fundei, liderei e amei por um quarto de século”, disse. A repercussão entre os fãs fez com que o assunto fosse citado nos "trending topics" - lista de assuntos mais comentados - do Brasil.

A decisão veio depois de uma tentativa de Portnoy de tirar férias da banda por um tempo. Ele explica que não houve acordo."Decidiram continuar sem mim no lugar de parar para dar uma respirada (...) Por mais que doa em mim pensar em um Dream Theater sem Mike Portnoy, eu não vou ficar no caminho deles", escreveu o músico.

O baterista terminou sua mensagem com um recado para os fãs. "Vocês são os melhores fãs do mundo, e sabem o quanto eu batalhei por vocês, e espero que continuem comigo na minha futura jornada musical, qualquer que seja ela".

No site oficial, a banda afirma que começa a gravar um novo álbum em janeiro de 2011,com uma turnê na sequência. “Todos nós desejamos de coração o melhor para Mike em sua jornada musical (...) Sentiremos a sua falta”, diz a nota.

Além dos fundadores, a banda conta ainda com James LaBrie (vocal) e Jordan Rudess (teclado).