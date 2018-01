Drake supera Beyoncé e continua no primeiro lugar da parada americana

LOS ANGELES - O artista de R&B Drake manteve a sua posição no topo na parada semanal de discos norte-americana Billboard 200 nesta segunda-feira, 23, mantendo Beyoncé fora da cobiçada primeira colocação.

Views, o quarto álbum de estúdio de Drake, vendeu mais 234 mil cópias entre discos e músicas e foi acessado via streaming mais de 186 milhões de vezes, segundo dados da Nielsen Sound Scan.

A Billboard 200 considera os números de vendas de discos, músicas (dez músicas equivale a um disco) e atividade de streaming (1.500 acessos equivale a um disco).

Views estreou no topo da parada com mais de um milhão de unidades vendidas depois do lançamento em 28 de abril, a maior semana de abertura até agora neste ano.

Drake tem conseguido deixar de fora do primeiro lugar o disco Lemonade de Beyoncé, que se mantém estável na segunda posição com 128 mil cópias vendidas na semana que terminou em 19 de maio. Beyoncé não disponibilizou o álbum para streaming, exceto na plataforma premium Tidal, limitando o consumo.

Drake disponibilizou Views em plataformas como Spotify, que tem sido responsável por uma grande quantidade das vendas semanais.