Drake lidera indicações do American Music Award e bate recorde de Michael Jackson

LOS ANGELES - O rapper canadense Drake dominou as indicações do American Music Awards, sendo lembrado em 13 categorias e superando o recorde estabelecido por Michael Jackson há 30 anos, anunciaram os organizadores da premiação nesta segunda-feira.

O disco mais recente de Drake, Views, passou 13 semanas no topo das paradas dos Estados Unidos neste ano, e o single One Dance foi escolhido como a canção do verão 2016 pela revista Billboard.

A cantora de R&B Rihanna recebeu sete indicações, seguida pela britânica Adele e pelo ídolo e galã canadense Justin Bieber com cinco cada. Beyoncé, que em agosto levou oito estatuetas no MTV Video Music Awards, só foi mencionada em quatro categorias.

Drake, Beyoncé, Rihanna, Adele, Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, The Weeknd, Carrie Underwood e Twenty One Pilots irão disputar o principal prêmio, o de artista do ano.

As 13 indicações de Drake quebraram o recorde estabelecido por Michael em 1984, quando foi indicado para 11 prêmios do American Music Award no auge do sucesso do álbum Thriller.