Drake desbanca Ed Sheeran na parada Billboard 200 e bate recorde de streaming

Drake pôs fim ao reinado de duas semanas de Ed Sheeran no nesta segunda-feira, 27, vendendo impressionantes 505.000 cópias de seu novo disco, More Life, de acordo com cifras da consultoria Nielsen SoundScan.

O rapper canadense, que foi o artista que mais vendeu em 2016, assumiu o primeiro lugar, estabeleceu um novo recorde de streaming e foi responsável pela melhor venda semanal de um álbum nos Estados Unidos desde seu lançamento anterior, Views, de 2016.

A Nielsen relatou a venda de 257 mil unidades de streaming, o que quebrou o recorde anterior de Drake de 163 mil unidades de streaming de Views.

A parada Billboard 200 computa a venda de álbuns, de canções (10 canções equivalem a um álbum) e de atividade de streaming (1.500 streams equivalem a um álbum).

O novo disco de Drake empurrou Divide, do cantor e compositor britânico Sheeran, para a segunda posição da lista com a cifra de 118 mil unidades vendidas.

O rapper canadense Rick Ross ficou na terceira posição com seu novo álbum, Rather You Than Me.

Sheeran, porém, continuou na liderança da parada de canções digitais, que mede a venda de singles na internet, graças a Shape of You, que vendeu mais 97 mil unidades em sua 11a semana na lista.