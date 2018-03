Dr. John dá sua pegada para canções de Louis Armstrong

Nada tem mais a cara de Nova Orleans do que a música de Dr. John e de Louis Armstrong – e quando o primeiro toca as canções do último, é tudo que os fãs de jazz podiam querer.

Especialmente, como o rei do jazz e do blues Dr. John diz, se tiver sido ideia de Armstrong mais de 40 anos após sua morte.

“Ele me veio em um sonho. Disse ‘toque minha música, mas do seu jeito’”, afirmou Dr. John, também conhecido como Malcolm John "Mac" Rebennack, em entrevista à Reuters.

O músico esteve na capital inglesa no último final de semana para um concerto com músicas de Armstrong no Centro Barbican, parte do Festival de Jazz EFG de Londres, que vai até o próximo domingo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quase todos os números foram do disco “Ske-Dat-De-Dat ... Spirit Of Satch”, de Dr. John, uma abordagem eclética das canções que Armstrong tocava, em vez de uma homenagem propriamente dita.

Em “What A Wonderful World”, por exemplo, Dr. John troca a interpretação emotiva de Armstrong por sua típica pegada boogie woogie.

Em “Mac The Knife”, é impossível não se perguntar o que Armstrong (e o compositor Kurt Weill e o letrista Bertholt Brecht, diga-se de passagem) teria achado da entrada súbita do hip-hop na canção.

Mas Armstrong provavelmente teria levado numa boa. “Encontrei com ele duas ou três vezes”, disse Dr. John. “Ele era um cara muito engraçado. Sempre teve muito senso de humor”.

No show, entretanto, o rap foi substituído muito a propósito pelo trompete armstronguiano do britânico Byron Wallen.