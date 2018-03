Dose letal de anestésico matou Michael Jackson

De acordo com o mandado de busca para investigar os escritórios do médico do "Rei do Pop" (leia parte do documento), doutor Conrad Murray, ele disse a detetives que vinha tratando o artista por causa de uma insônia havia aproximadamente um mês e meio. Ele dava 50 miligramas de propofol toda noite ao cantor, usando um acesso intravenoso, segundo o jornal.

A morte do astro pop Michael Jackson está sendo tratada como homicídio pelo Instituto Médico Legal (IML) do condado de Los Angeles, disse à Associated Press uma fonte ligada às investigações. A conclusão do IML de Los Angeles sugere que o médico particular do artista, doutor Conrad Murray, possivelmente será alvo de novas acusações. Murray manifestou aos investigadores temores de que Michael Jackson estaria ficando viciado em propofol e disse que havia passado a usar outros medicamentos. Na manhã da morte do artista, em 25 de junho, Murray passou horas tentando induzir o sono do paciente utilizando diversas drogas, mas nenhuma surtiu efeito. Por volta das 10h40 daquele dia, o médico ministrou 25 miligramas de propofol depois de Jackson ter pedido a droga. De acordo com o relato de Murray, ele deixou Jackson sozinho à espera de que a droga surtisse efeito e saiu para fazer alguns telefonemas. Quando voltou, percebeu que o cantor já não respirava mais. Tributo A mãe de Michael Jackson, Katherine Jackson, disse em carta tornada pública nesta segunda-feira que o tributo global ao filho marcado para o próximo mês em Viena é "uma ideia maravilhosa" e um evento que seu filho adoraria. O show do dia 26 de setembro, organizado pelo irmão de Michael, Jermaine, vai acontecer na frente de um palácio do século 17 na capital austríaca. O participantes do tributo ainda não foram anunciados, mas espera-se que milhares de pessoas assistam ao show. "Um evento dessa dimensão não apenas mantém o espírito de Michael vivo, mais do que isso: dá a milhões de fãs a oportunidade de viver sua música e celebrar a vida do meu filho", escreveu Katherine Jackson. "Eu tenho certeza que Michael iria amar (o tributo)". A carta, escrita à mão, é datada de quinta-feira e foi tornada pública pelos promotores austríacos do evento, o World Awards Media GmbH. O promotor Georg Kindel disse que o tributo foi originalmente planejado para acontecer no estádio de Wembley, em Londres, no dia 29 de agosto, data em que Michael completaria 51 anos, mas Jermaine Jackson decidiu realizar o evento em Viena. A capital da Áustria abriga muitos castelos e Jermaine disse que Viena foi escolhida como o local do show porque seu irmão "amava castelos". A mãe do cantor também se dirigiu aos fãs, dizendo que estava "emocionada pelo amor e apoio que meu amado filho Michael recebeu no último mês". Na semana passada, a intensa procura por ingressos para o show em Viena fez o site de venda entrar em colapso. Os preços variam de € 63 (US$ 90) a € 518 (US$ 742). Nina Ellend, chefe de publicidade da World Awards Media GmbH, disse que milhares de ingressos foram rapidamente arrebatados e que a venda está sendo realizada em etapas. De acordo com meios de comunicação austríacos, Madonna, U2, Lionel Richie e Whitney Houston podem estar entre os artistas presentes. Porém, o site do show diz que a apresentação vai incluir "alguns dos artistas contemporâneos mais populares". Uma vereadora da cidade de Nova York quer homenagear o cantor Michael Jackson dando o nome do cantor à estação de metrô onde ele gravou o videoclipe da música "Bad". A vereadora Letitia James quer a colocação de uma placa na estação Hoyt-Schermerhorn, no Brooklyn, ou que o nome "Jackson" seja adicionado ao nome da estação, segundo o jornal New York Post. O porta-voz da Autoridade de Transporte Metropolitano, Kevin Ortiz, disse nesta segunda-feira que é pouco provável que a proposta seja aceita. Segundo ele, agência proíbe a colocação de placas nas estações, mas está desenvolvendo um guia para a nomeação desses locais. Michael Jackson, que morreu em 25 de junho último, gravou o videoclipe, dirigido por Martin Scorsese, na estação do Brooklyn em 1987. As informações são da Dow Jones e da Associated Press. Página do mandado de busca e apreensão aos escritórios do médico Conrad Murray. Reuters.