Dorival Caymmi continua internado em hospital no Rio O cantor e compositor Dorival Caymmi, de 92 anos, continua internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro, com quadro estável, segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira. Caymmi está na unidade coronariana desde o último sábado devido à complicações relacionadas à diabetes. "O paciente apresenta-se estável realizando medidas de reabilitação de fisioterapia motora. Evolui sem intercorrências", diz o boletim, assinado pelo diretor clínico do hospital, Evandro Tinoco Mesquita. Em agosto, Caymmi foi para Salvador receber o Prêmio Nacional Jorge Amado de Literatura e Arte, no Teatro Castro Alves. O músico, que chegou em cadeira de rodas vestindo uma camisa de gola estampada vermelha-e-branca teve uma recepção calorosa. Ao som de "Dora" e "Morena de Itapuã", dois de seus sucessos, o público se emocionou, em uma noite que uniu Caymmi a um de seus amigos mais próximos, Jorge Amado. Caymmi, sem condições de falar, de tanta emoção para seus 92 anos muito bem vividos, agradeceu na voz igualmente grave de seu filho Danilo, o único a comparecer à premiação. "Minha jangada vai sair pro mar...", cantou Danilo, acompanhado pela platéia.