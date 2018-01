Dori Caymmi toca em projeto do Sesi-SP O músico carioca Dori Caymmi, de 53 anos, se apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Popular do Sesi-SP. Com 40 anos de carreira, o filho do compositor baiano Dorival Caymmi, de 92 anos, inclui no repertório canções como "Eu Sei Que Vou te Amar", "Januária" e "Eu Não Existo Sem Você". O show "Dori Caymmi Voz e Violão" faz parte do projeto "Terças Musicais", do Sesi. Nas próximas semanas estão marcadas apresentações de Toquinho (17), Hermeto Pascoal e Aline Morena (24) e Luiz Melodia (31). Dori Caymmi. Teatro Popular do Sesi-SP. Avenida Paulista, 1.313. Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7 (meia). Tel. (11) 6846-6000. Hoje, às 20 horas