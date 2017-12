Dor e beleza em "Vozes do Holocausto" Trazido ao Brasil pelo maestro baiano Cícero Alves Filho, o tocante espetáculo "Vozes do Holocausto" será apresentado nesta terça-feira, às 20h30, no Teatro Cultura Artística, como parte integrante das comemorações pelos 70 anos da Congregação Israelita Paulista (CIP). O concerto reúne canções compostas durante a 2.ª Guerra Mundial pelo povo judeu. Na época, não foram registradas no papel: eram passadas de boca em boca e assim se mantiveram por anos. Originalmente em iídiche, algumas músicas ganharam versão em inglês para o espetáculo. "As letras são sofridas, mas as melodias, belíssimas", diz o maestro Cícero Alves Filho. "Para aquele período, essas músicas simbolizavam resistência de espírito e registro do que estava acontecendo ali." A apresentação faz-se em cinco momentos, seguindo uma cronologia: o começo do Holocausto e o incêndio das aldeias; a vida nos guetos; a esperança; a realidade das crianças e seus pais no Holocausto; e a resistência. O ator Dan Stulbach faz participação especial nos intervalos, para contextualizar cada uma das canções. É a segunda vez que "Vozes do Holocausto" é apresentado no País. A primeira audição ocorreu em maio deste ano, na Bahia, com a presença do maestro americano Russel Shelley, que o regente baiano conheceu nos EUA. Segundo Alves Filho conta, o trabalho de resgate dessas canções teve início com a iniciativa de duas pesquisadoras da comunidade judaica, que as registraram em livros. Em 2004, o jovem compositor Sheridan Seyfried trabalhou na orquestração dessa coletânea. O espetáculo ganhou formato para ser executado por grupo de câmara, e coros infantis e de adultos. Alves Filho estava nos EUA, dando aulas de música brasileira, na Pensilvânia, quando recebeu o convite do maestro americano para assistir à première de "Vozes do Holocausto". Shelley deu-lhe as partituras e pediu para o brasileiro criar sua versão ao espetáculo. "Mudou minha realidade porque sempre trabalhei com corais performáticos e, para este concerto, mudei para um estilo tradicional." Vozes do Holocausto. Espetáculo é apresentado em iídiche e em inglês. Teatro Cultura Artística - Sala Esther Mesquita. Rua Nestor Pestana, 196, (11) 6808-6260. 3.ª, 20h30. R$ 70 a R$ 130