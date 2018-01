Dono de 25 prêmios Grammy, Stevie Wonder comemora os seus 65 anos

Aos 13 anos, Stevland Hardaway Morris já fazia sucesso com a música Fingertips (Pt. 2), um single de 1963 no qual ele cantava e tocava gaita e bongô. Um jovem Marvin Gaye comandava a bateria no grupo que acompanhava o garoto Little Stevie Wonder.

O tempo passou e 25 prêmios Grammy depois, o consagrado Stevie Wonder, conhecido pelo mundo como cantor, compositor e ativista de causas humanitárias, sociais e direitos civis, comemora nesta quarta, 13 de maio, seus 65 anos.

Nascido em Saginaw, Michigan, Stevie ficou cego após complicações de um tratamento médico-hospitalar (oxigenoterapia) realizado logo após seu nascimento prematuro.

Seu engajamento político já marcava o disco Innervisions, de 1973, e o artista foi considerado o mais influente músico negro dos anos 1970. Nessa linha, em 1974, o álbum Fulfillingness’ First Finale brilhou nas paradas pop com a faixa You Haven’t Done Nothin, um protesto contra o então presidente Richard Nixon, que renunciou no mesmo ano por causa do escândalo Watergate.

Também apoiou, durante sua campanha à presidência, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que, em 24 de novembro de 2014, entregou ao cantor e compositor a Medalha da Liberdade, a mais alta distinção civil dos EUA.

Na carreira, o sucesso surgiu cedo para Stevie Wonder e perdura até hoje, como comprovam os seus muitos clássicos: Isn’t She Lovely, I Just Called To Say I Love You, You Are The Sunshine of My Life, For Once in My Life, Overjoyed, Superstition, The Woman in Red, entre tantos outros.

No Brasil, o multi-instrumentista Stevie Wonder se apresentou, em 29 de setembro de 2011, para mais de 100 mil pessoas, no Rock in Rio 4, no Rio. Na cidade, o astro esteve também em 2012, para vários show, entre eles o de Natal, na Praia de Copacabana, ao lado de Gilberto Gil, amigo de longa data.