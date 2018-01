Donna Summer lança seu primeiro álbum em 17 anos Por Kerri Mason NOVA YORK (Billboard) - Quando os executivos da gravadora de Donna Summer viram o sucesso de Rod Stewart com seus álbuns de canções antigas, alguns anos atrás, sugeriram que a diva do disco dos anos 1970 fizesse o mesmo. Mas, deixando de lado os flashbacks, Donna Summer não é Rod Stewart. Ela tinha outras idéias e apresentou uma nova canção que co-escreveu com Lester Mendez (Shakira, Santana) e Wayne Hector. A canção, "Be Myself Again", foi inspirada na balada "You're Beautiful", de James Blunt. "Eu estava pensando comigo mesma 'eu adoraria fazer uma canção como 'You're Beautiful', em que não canto muita letra. O que se tem é apenas a simplicidade de um coração partido -- nada de enfeites"', recorda a cantora. A letra fala de uma vida sob os holofotes e lamenta a perda da privacidade ("Dei tudo de mim para jogar o jogo/ Minha alma se desmanchou nas costuras"). E, no ápice da canção, Summer abre aquela voz rouca mas cristalina, impondo um momento especial. "Nunca mais voltaram a falar sobre aquela história das canções antigas", contou Summer. "You're Beautiful" aparece no álbum "Crayons" (Burgundy/Sony BMG), a ser lançado em 20 de maio. Será o primeiro álbum de Donna Summer desde "Mistaken Identity", de 1991. Mas isso não significa que ela tenha passado esses anos todos ociosa. Aos 59 anos, Summer é mãe de três filhos, duas das quais trabalham "no mesmo negócio". É casada há 27 anos com o músico Bruce Sudano, e é avó, pintora, decoradora de interiores amadora e cantora de turnês (ela passou apenas oito semanas em sua casa, em Nashville, no ano passado). Mas a diva, que já vendeu estimados 130 milhões de álbuns em todo o mundo, também é uma compositora de grande habilidade. E foi isso o que finalmente a fez voltar ao estúdio. Donna Summer vai partir em turnê novamente em julho. E está prevista para cantar no "Today Show" da NBC em 30 de maio.