Dona do hit 'Era Uma Vez', Kell Smith participa ao vivo do 'Estadão + Música'

A cantora e compositora Kell Smith é atração desta semana do Estadão + Música. Dona de Era Uma Vez, um dos maiores hits radiofônicos de 2017, a jovem, que ainda está dando os primeiros passos na carreira musical, já mostrou a que veio.

Respeita as Mina, divulgado em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ganhou destaque pela mistura criativa de MPB com passagens de hip-hop. O clipe da canção já acumula mais de 800 mil visualizações.

Produzida por Rick Bonadio, a cantora de 23 anos lançou em março seu primeiro EP. O trabalho possui ao todo quatro faixas. Além das duas citadas acima, Meu Lugar e Viajar é Preciso complementam o trabalho.

O bate-papo com Kell Smith será transmitido ao vivo às 15h pela página do Cultura Estadão no Facebook. Participe, mande sua pergunta.