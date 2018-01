Don McLean, autor da canção 'American Pie', é detido nos EUA

O autor e intérprete da canção American Pie, Don McLean, de 70 anos, foi preso nesta segunda-feira no Maine, nordeste dos Estados Unidos, por violência doméstica - informou a imprensa americana.

O criador do tema considerado "a canção do século" foi detido em sua casa em Camden, no Maine, e transferido para a prisão do condado de Knox, em Rockland, relatou o chefe da Polícia local, Randy Gagne, ao canal de televisão FOX411. McLean pagou uma fiança de US$10 mil e foi liberado.

Ele deverá comparecer à Justiça em 22 de fevereiro. O manuscrito original de American Pie, uma enigmática canção de 1971, foi leiloado em abril de 2015, em Nova York, por US$ 1,2 milhão.