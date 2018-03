Dominguinhos segue respirando com ajuda de aparelhos

SÃO PAULO - Internado desde o dia 17 de dezembro no hospital Santa Joana, no Recife, o cantor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, continua no Centro de Terapia Intensiva (CTI) passando por sessões diárias de hemodiálise. Segundo nota divulgada nesta terça-feira pelo hospital, Dominguinhos segue respirando com a ajuda de aparelhos.

O artista foi hospitalizado há 22 dias com um quadro de infecção respiratória e arritmia cardíaca após participar de shows em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. Os médicos decidiram manter o cantor com um marca-passo e, apesar de não estar mais sedado, ele continua sem conseguir estabelecer contato com parentes e médicos.