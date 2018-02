Domingo é dia de vozes femininas no SWU

O segundo dia do festival SWU é marcado por atrações femininas. O primeiro destaque deste domingo, 10, foi a norte-americana de origem russa Regina Spektor, que fez um show delicado, mas de pouca repercussão. A multidão se dispersou poco depois do Sublime With Rome, quando a cantora cantava e tocava as primeira notas no piano em outro palco.

Além de conquistar a plateia onde era quase desconhecid,a Spektor teve ainda que enfrentar problemas técnicos. Muito baixo, o som das caixas mal podia ser ouvido por quem estava na pista comum. Simpática, a cantora agradeceu aos fãs e falou da noite fria em Itu. "Da próxima vez virei quando estiver quente", brincou. A cantora russa radicada nos EUA disse "obrigada" - em português - diversas vezes.

Mais famosa por aqui, Joss Stone era bastante aguardada no Palco Água. Descalça como de costume, e com um vestido de cetim com estampas florais e predominantemente cinza, encantou o público. Joss também reclamou do frio. "Vamos nos mexer, está congelando aqui!".

Passeou com a bandeira do Brasil pelo palco e emocionou a plateia ao dizer que via muitos rostos ali apaixonados por música. "É por isso que a gente faz isso, disse". "Vocês têm muita sorte em estar aqui. Tantos shows maravilhosos. Dave Matthews Band, Kings of Leon. Eu mesma estou muito entusiasmada".

Novas edições do SWU já são ambições da organização do festival. Segundo o coordenador de produção do evento, Caco Lopes, é possível que o evento seja levado para outros países da América Latina. "O Movimento SWU é um sonho que deve crescer", disse nesta tarde, em entrevista à imprensa.

Apesar dos problemas técnicos e de segurança que geraram reclamações, Lopes acredita que o SWU deve retornar à fazenda em Itu. "O município recebeu a todos muito bem . O aprendizado daqui será levado para a próxima edição", afirmou, ao ressaltar que os problemas devem ser minimizados.