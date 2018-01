Dolly Parton quer adotar cão abandonado no Glastonbury

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

A cantora country Dolly Parton se ofereceu para adotar uma cadela branca da raça lurcher, encontrada pelos funcionários da limpeza do festival Glastonbury, em uma das tendas ao final do evento, realizado entre os dias 24 e 29 de junho, na Inglaterra.

De acordo com o jornal The Guardian, o animal foi levado ao abrigo Happy Landings, na cidade Shepton Mallet, próximo ao local onde ocorreu a recente edição do festival. Batizada de Dolly, em homenagem à cantora country, ela chegou à instituição apresentando uma grave infecção nos ouvidos.

Dolly, a cantora, gravou um vídeo dizendo-se lisonjeada com a homenagem e prometeu adotar a cadela caso os donos não se manifestem.

"Meu empresário ligou para o abrigo Happy Landing para se certificar de que a cadela está sendo tratada e cuidada adequadamente. Até o momento, ninguém reivindicou a posse do animal, que está em boas mãos no abrigo. Vou levá-lo para casa, nos Estados Unidos, caso ninguém se manifeste dentro de um período razoável de tempo", disse a cantora.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Dolly Parton é lembrada no batismo de animais. Em 2006, a ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado com sucesso, recebeu este nome em homenagem à cantora, já que seus criadores se revelaram fãs da artista.

Veja abaixo o vídeo em que a artista se oferece para adotar a cadela perdida: