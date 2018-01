Dois Reis falam sobre disco de estreia e o 'peso' de serem filhos de Nando Reis

Theodoro Reis e Sebastião Reis, da banda Dois Reis, participaram ao vivo do Estadão + Música desta quarta-feira, 30. Os filhos do cantor e compositor Nando Reis falaram sobre o primeiro disco de estúdio da banda, que foi lançado no final de julho e o peso de serem filhos do ex-integrante dos Titãs. "Se a gente quisesse esconder alguma coisa, nós não nos chamaríamos Dois Reis", brincou Tião.

