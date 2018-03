Dois festivais trazem 41 atrações internacionais a SP

Faith No More é uma das atrações do Maquinária. Foto: Reprodução

SÃO PAULO - Dois festivais, que juntos reúnem 41 atrações internacionais, acontecem neste fim de semana em São Paulo - o Maquinária Festival (na Chácara do Jockey, no sábado e no domingo) e o Planeta Terra (no Playcenter, somente no ábado). Ainda há ingressos para os dois, mas o público deve escolher: Iggy Pop & The Stooges no Playcenter ou Faith No More na Chácara do Jockey? No Planeta Terra, o público também vai poder aproveitar os 15 brinquedos do parque que estarão funcionando.

Entre as diversas bandas históricas que estão de passagem pelo Brasil, a americana Sonic Youth, uma das atrações do Planeta Terra, é uma das mais veneráveis. Elevou o barulho à categoria de artesanato sonoro. Transportou a distorção para o território da poesia, foi referência formidável do grunge (assim como Iggy Pop). Pela terceira vez no Brasil, o grupo vem apresentar o novo álbum "The Eternal". Outros destaques do festival são The Ting Tings, Primal Scream e Metronomy. Em www.planetaterra.com.br será possível assistir ao evento.

No Maquinaria Festival, será uma batalha de dois dias. Na palco principal se apresentarão amanhã Faith No More e o Jane''s Addiction para os fãs veteranos. No domingo, tem Evanescence e seu pelotão de jovens recrutas. O festival traz ainda atrações como o Panic! at the Disco no domingo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Guia/Estadão.

Planeta Terra

Playcenter. Entrada pela R. José Gomes Falcão, s/nº. Inf.: (011) 2846-6000. Sáb. (7). Abertura dos portões: 14h. Shows: 16h/4h. Ingressos: R$ 200. Censura: 18 anos.

Palco Principal

16h - Macaco Bong

17h30 - Móveis Coloniais de Acaju

19h - Maxïmo Park

20h30 - Primal Scream

22h15 - Sonic Youth

0h15 - Iggy & The Stooges

2h - DJ Étienne de Crécy

Palco Indie

17h - Fuja Lurdes (Vencedor do concurso Hit Zero)

18h - Ex!

19h30 - Copacabana Club

21h - Patrick Wolf

22h30 - Metronomy

0h - The Ting Tings

1h30 - N.A.S.A.

3h - DJ Anthony Rother

Maquinária Festival

Chácara do Jockey. Av. Pirajussara, s/nº, altura do nº 5.100 da Av. Francisco Morato, Vila Sônia. Sáb. (7) e dom. Abertura dos portões: 13h. Inf.: (011) 4003-1212. Ingressos: R$ 200/R$ 450. Censura: 16 anos (sáb.) e 14 anos (dom.). Nos dois dias, menores somente acompanhados de pais ou responsável.

Programação 7/11

Palco principal

15h - Nação Zumbi

16h20 - Sepultura

17h40 - Deftones

19h30 - Jane''s Addiction

21h30 - Faith No More

Palco MySpace

14h30 - Stevens

16h - Comodoro

17h20 - Sayowa

19h - Maldita

21h - Brothers of Brazil

Programação 8/11

Palco principal

17h10 - Duff Mckagan''s Loaded

18h30 - Dir En Grey

19h50 - Panic! At The Disco

21h30 - Evanescence

Palco MySpace

16h - Volantes

16h40 - Terceira Edição

18h - Silicon Fly

19h20 - Hori

20h40 - Danko Jones