Dois discos póstumos de Jimi Hendrix vão ser relançados

Os dois primeiros discos póstumos de Jimi Hendrix serão relançados em CD, LP e digital. The Cry of Love e Rainbow Bridge vão ser remasterizados pelo engenheiro de som Bernie Grundman, responsável por clássicos como Purple Rain, de Prince, e Thriller, de Michael Jackson. Os álbuns chegarão às lojas em 16 de setembro.

The Cry of Love foi lançado seis meses após a morte de Hendrix, em setembro de 1970. O CD foi compilado por Eddie Kramer e o baterista Mitch Mitchell, que integrou a banda Jimi Hendrix Experience.

Jimi Hendrix gravou a maior parte das músicas do disco entre dezembro de 1969 e janeiro de 1970 no estúdio Electric Lady, nos Estados Unidos, com a intenção de lançá-las em um disco duplo chamado First Rays of the New Rising Sun. O álbum posteriormente foi reunido em 1997, com gravações de Mitchell, Billy Cox (baixo), Buddy Miles (batereia) Noel Redding (baixista da Experience) e a participação especial de Steve Winwood.

Já Rainbow Bridge, lançado em outubro de 1971, trouxe mais duas músicas das sessões de gravações que resultaram no The Cry of Love. O álbum traz uma versão em estúdio de Star Spangled Banner e Hear My Train Comin', gravada ao vivo.