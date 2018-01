Doente, Jamelão não gravará samba-enredo da Mangueira O intérprete da escola de samba Mangueira José Bispo Clementino dos Santos, o Jamelão, de 93 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico na semana passada e não vai poder gravar o samba-enredo para o CD oficial das escolas do carnaval de 2007. O AVC foi diagnosticado na quarta-feira, após uma tomografia, foi tratado e o cantor já está em sua casa. "Ele (Jamelão) não estava conseguindo falar quase nada, agora já consegue. O timbre da voz também não foi atingido. Mas tem dificuldade de compreensão e de ler, não consegue entender nem se expressar muito bem", declarou o cirurgião vascular Fábio Rossi, do Instituto Dante Pazzanese, de São Paulo, onde Jamelão foi atendido. Ele estava em São Paulo para fazer um show, mas após o incidente voltou para o Rio de Janeiro A isquemia atingiu a área da memória. "Eu perguntei a ele: ´Você vai gravar o samba?´ Ele respondeu: "Que samba?´. No momento não há a menor condição de gravar", disse o médico da Mangueira, Luiz Carlos Caetano. A notícia sobre a doença provocou uma reunião dos diretores de todos os segmentos da escola de samba, nesta segunda-feira. "Jamelão é insubstituível, o maior patrimônio do samba carioca e da música popular brasileira", disse o presidente da Mangueira, Percival Pires. A gravação da voz de Jamelão para o CD das escolas de samba estava prevista para o último sábado, mas foi adiada para esta terça-feira. Um dos cinco cantores que acompanham o intérprete no desfile anual será seu substituto na gravação. "Apesar de tudo, se o Jamelão entrar aqui você não vai notar nenhuma seqüela", disse Álvaro Caetano, do conselho de carnaval da Mangueira. "Graças a Deus ele está melhorzinho, se alimentando, se recuperando", declarou a filha Joceli, de 54 anos. Rossi disse que não foi possível detectar a causa da doença, mas a hipótese é a de que tenha sido causada por uma crise hipertensiva. "A capacidade de recuperação dele é surpreendente, já vimos isso em outros casos", disse o médico.