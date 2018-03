Doença desconhecida de Eddie Van Halen adia mais shows da banda NOVA YORK (Billboard) - A turnê de reunião da banda de rock Van Halen virou uma bagunça depois do anúncio de que todos os shows serão adiados até 19 de abril, para que o guitarrista Eddie Van Halen passe por exames por causa de uma doença desconhecida. A notícia veio uma semana depois que o grupo adiou quatro shows pelo mesmo motivo. Ao todo, 17 shows foram afetados. A próxima apresentação está agendada para o dia 19 de abril, em Las Vegas. De acordo com os organizadores, Van Halen, 53 anos, que luta contra o câncer e o abuso de drogas, "atualmente está sob os cuidados dos médicos" e vai "continuar a fazer exames para definir o curso do tratamento". Não foram dados mais detalhes. Eles pedem aos fãs que guardem os ingressos, que irão valer para datas que serão marcadas mais tarde. Van Halen voltou à estrada no ano passado com o vocalista original, David Lee Roth, pela primeira vez em mais de 20 anos. A turnê conta com Wolfgang, o filho adolescente de Eddie Van Halen, no baixo, substituindo o co-fundador Michael Anthony. Os ingressos costumam esgotar nos estádios norte-americanos.