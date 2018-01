Doença de Roger Daltrey faz The Who cancelar shows da última turnê

The Who cancelou um show nos Estados Unidos e adiou outros quatro da qual se considera que seja a última turnê da banda britânica de rock, devido ao cantor Roger Daltrey que está doente.

O grupo disse em um comunicado na terça-feira, 8, que Daltrey, de 71 anos, contaminou-se com um vírus cuja natureza não foi explicada e que deve permanecer em repouso.

A banda The Who adiou as primeiras quatro datas da última escala de sua turnê, que iria começar em 14 de setembro em San Diego (Califórnia, oeste).

Apesar de o grupo ter dito que reprogramará as datas destes shows, foi cancelada definitivamente sua apresentação de 18 de setembro no festival musical de Las Vegas iHeartRadio.

The Who está em meio a um a grande turnê para celebrar seu aniversário de 50 anos. O líder e vocalista, Daltrey, e o guitarrista Pete Townshend afirmam que será o último tour de The Who de tão grande escala, ainda que não descartem tocar em algum show isolado mais adiante.

A turnê, que começou no ano passado em Abu Dhabi e percorreu a Europa e a América Latina, iria terminar em 13 de dezembro em Oakland, Califórnia.

Seus colegas britânicos dos Rolling Stones, assim como Paul McCartney e Ringo Starr, dos Beatles, fizeram turnês com mais de 70 anos, mas Daltrey declarou à imprensa recentemente que teme que The Who não seja capaz de estar à altura do que se propõe.

"Estamos em território inexplorado. Ninguém trabalhou tão duro como nós na nossa idade", disse à Newsweek.

Normalmente, os shows do The Who começam com o clássico I Can't Explain, um abre-alas de outros sucessos emblemáticos como My Generation, The Kids are Alright e Who Are You.