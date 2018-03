Doçura de Céu e ritmo contagiante de Saulo Duarte encerram terceira noite do Vento Festival

ILHABELA - O lirismo da cantora Céu e a miscelânea tupiniquim contagiante de Saulo Duarte e a Unidade deram pontos finais ao terceiro dia do Vento Festival, que é realizado em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, desde quinta-feira, 16.

Saulo Duarte e a Unidade levou toda a sua brasilidade para o palco do Vento Festival na noite desta sábado, 18. A força do reggae revolucionou a pista de dança e colocou muita gente para dançar sem contraindicações.

"Sinta a energia. Olhe para o lado e sorria para uma pessoa que você não conhece", disse o cantor, compositor e instrumentista paraense. Canções do disco "Quente", lançado em 2014, ditaram o ritmo do show. A apresentação de Saulo é marcada pela mistura contagiante da cumbia, do reggae, do carimbo e da lambada. As influências sonoras da América Central ficam evidentes em todas as composições do artista. Saulo, que ainda teve tempo de prestar sua homenagem a Luiz Gonzaga, é o tipo de cantor que não consegue deixar de contagiar a plateia. "Vocês conhecem Luiz Gonzaga, o Rei do Baião?", disse em alto e bom som antes de tocar "Pagode Russo".

A banda Holger abriu os trabalhos da terceira noite do festival O Vento. O grupo paulistano, que deu nome de "Ilhabela" para o primeiro disco gravado com musicas em português, subiu ao palco por volta das 20h30. No repertório, sucessos do disco homônimo "Holger", de 2014, além de canções dos trabalhos "Sunga" (2010) e "Green Valley" (2008).

Quem encerrou os trabalhos na noite deste sábado, 18, foi Céu. A cantora e compositora, que está celebrando 10 anos de carreira com o "DVD Céu Ao Vivo", acaba de retornar ao Brasil após uma temporada intensa no exterior. Céu se apresentou em várias cidades dos Estados Unidos. Ela, que também passou pela Europa, África do Sul e Colômbia em 2012, trouxe sua experiência internacional para os palcos. Mais madura, a cantora exibe seu repertório com elegância. Céu dedicou o show à cantora Tulipa Ruiz, que também se apresentou no festival na última quinta-feira, 16. "Malemolência" e "Lenda", dois grandes sucessos da artista, foram cantadas em coro.

Bom público. O Vento Festival é apontado como responsável pela taxa de ocupação de hospedagens de 70%, algo incomum para o inverno. Na sexta-feira, 17, o fluxo de turistas congestionou a chegada e a fila da balsa teve impacto no atraso da programação do festival.

* O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.