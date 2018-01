Documento adverte artistas da Virada Cultural sobre manifestações políticas

Um documento com rubrica do Ministério Público de São Paulo distribuído nos camarins do evento trazia uma advertência aos artistas para que não se manifestassem politicamente: “Considerando que os eventos são integralmente custeados pelo Poder Público, deve prevalecer o princípio da impessoalidade quanto a manifestações político partidárias para benefício ou em detrimento de qualquer pessoa pública.”

O materia divulgado por artistas ainda determinava que "sob a pena de incorrer autoridade responsável em ato de improbidade por omissão."

Sturm disse que a decisão do MP não teve a ver com a Prefeitura, e que a organização da Virada apenas reproduziu e distribuiu o documento.