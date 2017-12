Documentário sobre o Oasis ganha primeiro trailer oficial

Supersonic, o documentário que narra a ascensão da banda Oasis e compõe uma espécie de linha do tempo da vida dos irmãos Gallagher, ganhou o primeiro trailer oficial. O filme chega aos cinemas ingleses no dia 2 de outubro e tem na produção a mesma equipe de Amy, que levou a estatueta de melhor documentário na última edição do Oscar.

O vídeo de pouco mais de dois minutos traz imagens raras do grupo, que acabou em 2009. Supersonic enfoca nos três primeiros anos de atividades do quinteto e mostra os dois concertos realizados pelos britânicos no Knebworth Festival em 1996, quando eles se apresentaram para 250 mil pessoas. O longa traz entrevistas com Liam e Noel Gallagher, a mãe dos músicos, membros da banda e cenas de bastidores de shows do grupo que revolucionou o rock britânico na década de 90.