Documentário sobre Michael Jackson terá pré-estreia mundial

O documentário "This is It", que mostra os ensaios para a turnê de mesmo nome do cantor Michael Jackson, será exibido simultaneamente em 15 cidades de todo o mundo após a pré-estreia oficial em Los Angeles no dia 27 de outubro, uma terça-feira, inclusive em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A Sony Pictures Entertainment, produtora do filme, já organizou a distribuição do filme e preparou um estrutura especial para a vendas dos ingressos, que podem ser adquiridos a partir do próximo domingo, 27, pelo site www.thisisitofilme.com.br. As exibições simultâneas começarão três horas após a première oficial de Los Angeles, que começa às 18 horas locais (22 horas no horário de Brasília).

Nova York, Londres, Berlim, Johannesburgo e Seul são outras das cidades que exibirão "This is It" simultaneamente após a estreia oficial. Moscou, Tóquio, Sydney e Paris também fazem parte do circuito, mas terão exibições em horários diferentes.

Segundo a Sony Pictures Entertainment, o filme ficará em cartaz por duas semanas em todo o mundo a partir da exibição inicial. Após as pré-estreias oficiais de cada país, mais salas receberão o filme. No Brasil, as sessões públicas começam a ser exibidas no dia 28.

Presente

"Este é o presente de Michael a seus fãs", disse Kenny Ortega, diretor de "This is It". "Quando começamos a reunir o material para o filme nos demos conta de que capturamos algo extraordinário, único e muito especial", disse. "É um olhar muito particular e exclusivo sobre o mundo criativo de um gênio. Pela primeira vez, os fãs poderão ver Michael como nunca antes tinham visto", acrescentou.

A maior parte do material do filme - centenas de horas de ensaios e de cenas em segredo - foi gravada em junho deste ano, no Staples Center de Los Angeles e no The Forum em Inglewood, na Califórnia, onde Michael preparava a série de 50 shows que faria na O2 Arena de Londres. O longa, que também contará com uma seleção de sequências em 3D, fará uma retrospectiva única de sua carreira e também terá entrevistas com alguns dos amigos íntimos e colaboradores mais próximos de Michael.

No documentário aparecem as relações do artista com a equipe de colaboradores que ele mesmo tinha escolhido para criar o espetáculo musical. "Nosso filme proporcionará um evento histórico para que os fãs de Michael apreciem seu gênio, criatividade, talento e imaginação", disse Randy Phillips, presidente da AEG Live, produtora dos shows que o artista faria. "Seu objetivo era criar o melhor concerto jamais ocorrido", concluiu.