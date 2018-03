Documentário sobre Michael Jackson deve revelar mistérios sobre o cantor

SÃO PAULO - O amigo e produtor de Michael Jackson David Gest anunciou nesta quarta-feira, 5, o lançamento de um documentário sobre a trajetória do cantor. Micheal Jackson: A Vida de Um Ícone terá sua estreia em Londres em 2 de novembro e chega às lojas brasileiras como DVD em 17 de novembro.

A festa de lançamento terá a presença de vários convidados, além de familiares do 'Rei do Pop', que participam do filme com depoimentos sobre sua infância, trajetória no grupo Jackson 5 e polêmicas, como a acusação de pedofilia que sofreu. A mãe de Micheal, Katherine, e seus irmãos Tito e Rebbie estarão na celebração, que de acordo com a produtora do filme, receberá apresentações de dezenas de artistas convidados.

O documentário também deverá mostrar cenas raras, performances e canções gravadas por Michael Jackson, além de esclarecer mistérios sobre sua vida.

Michael Jackson: A Vida de um Ícone é dirigido por Andrew Eastel e produzido pelo próprio David Gest, amigo do cantor desde a infância e responsável pelo último show realizado por Jackson, em 2001, no Madison Square Garden, em Nova York, uma celebração de seus 30 anos de carreira.