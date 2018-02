Documentário sobre Iron Maiden será lançado em breve LONDON (Hollywood Reporter) - "Iron Maiden: Flight 666", o primeiro documentário sobre a banda, vai ser lançado no primeiro semestre deste ano na Grã-Bretanha, terra natal da banda, pela Arts Alliance Media. Os documentário detalha a história do primeiro show da turnê de 2008 e é classificado como um "retrato íntimo e revelador" dos roqueiros. Em 45 dias, a banda tocou na Ásia, na Austrália e nas Américas do Norte, Sul e Central. Ao longo da turnê, o vocalista Bruce Dickinson pilotou um jato particular. O documentário começará a ser distribuído para alguns cinemas britânicos a partir do dia 21 de abril. Nos Estados Unidos, Arts Alliance Media vai lançar o filme em conjunto com a banda, a EMI Records e a Universal. Reuters/Hollywood Reporter