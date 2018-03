Documentário sobre Bon Jovi será exibido no festival Tribeca

O filme sobre a banda de Nova Jersey, "Bon Jovi: When We Were Beautiful", será mostrado como um trabalho em curso durante o festival que começa no dia 22 de abril.

O documentário inclui entrevistas com o vocalista Jon Bon Jovi e o guitarrista Richie Sambora.

"Durante todo o processo de trabalho com Bon Jovi, fiquei perplexo com o otimismo e humildade que Jon e sua banda me mostraram", disse o diretor britânico Phil Griffin em comunicado.

"O resultado não é puramente um resumo de entrevistas de palco e apresentações musicais, mas uma série de conversas abertas e muitas vezes difíceis", acrescentou.

Desde que a banda se formou em 1983, já vendeu mais de 120 milhões de álbuns pelo mundo todo. Griffin dirigiu diversos videoclipes para Bon Jovi, assim como para outros artistas, incluindo Amy Winehouse e Prince.

O documentário foi filmado durante a turnê "Lost Highway", em 2008.

(Reportagem de Christine Kearney)