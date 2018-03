Documentário sobre a banda Pearl Jam será exibido novamente

O documentário Pearl Jam Twenty, que conta os 20 anos de carreira da banda americana, será exibido novamente na próxima terça-feira, 4. As cidades confirmadas para receber as sessões extras são: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Barueri (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e João Pessoa (PB).

Além dos sites e bilheterias dos cinemas, a venda dos ingressos para o filme também será feita, a partir de sexta-feira, 30, por meio do site da MOBZ, que promove a exibição do documentário no Brasil.

Em breve, o homônimo álbum duplo da banda, com sucessos e faixas inéditas, estará disponível nas lojas pela Sony Music. Já no dia 25 de outubro, o documentário deve ser lançado em DVD.

Pearl Jam Twenty é dirigido por Cameron Crowe.