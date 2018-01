Documentário revela identidade de 'eggman' citado por Beatles

Um documentário sobre os Beatles, que será lançado no fim do ano, revela um dos maiores mistérios da história da banda: a identidade do célebre 'eggman', que aparece citado na refrão da música I Am the Walrus. Trata-se de Ted O'Dell, que em 1967 trabalhava como distribuidor de ovos em Newquay, e encontrou com os Beatles em um bar da cidade. Veja também: Morre Neil Aspinall, também considerado o 'quinto Beatle' Segundo publicou nesta sexta-feira, 4, o jornal Daily Express, o encontro casual entre a banda de Liverpool e esse trabalhador de Newquay, cidade litorânea da região britânica da Cornualha, serviu de inspiração para John Lennon escrever a letra da canção, considerada uma das mais intrigantes da época psicodélica dos Beatles. Em 1967, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e o próprio John Lennon se instalaram alguns dias nessa região para gravar o filme Magical Mystery Tour. Foi em um desses dias que, tomando uma cerveja no pub The Sailor's Arms, os Beatles conheceram Ted O'Dell, que tinha então 20 anos, e foi apresentado como o 'homem dos ovos.' Após terminar as filmagens, os Beatles deixaram Newquay e pouco tempo depois lançaram o álbum Magical Mystery Tour, no qual havia a canção I Am the Walrus, cuja letra constavam os versos "I am the eggman/they are the eggmen" (Eu sou o homem dos ovos, eles são os homens dos ovos). Depois de mais de 40 anos, o documentário Mystery Tour Memories, dirigido e produzido por David Lambert, resolve o enigma que sempre pairou sobre a origem e o significado do "homem dos ovos" da famosa canção. O documentário, que chegará às lojas do Reino Unido no final deste ano, contém 15 minutos de imagens inéditas dos Beatles, feitas por turistas que estavam na Cornualha durante o verão de 1967.