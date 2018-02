Documentário produzido pelo The Doors será lançado pela primeira vez

Um documentário produzido pelos membros da banda The Doors durante uma turnê em 1968 será finalmente lançado oficialmente: Feast of Friends, que nunca foi concluído, foi exibido apenas em festivais quando Jim Morrison, vocalista do Doors, ainda estava vivo, mas o projeto não seguiu em frente por causa dos problemas legais do cantor na época. O lançamento será no dia 11 de novembro deste ano, e a nova cópia tem áudio e vídeo remasterizados. As informações são da revista Rolling Stone.

No trailer, Jim Morrison (que morreu em 1971, aos 27 anos) diz que o filme é um "documentário ficcional". "Não posso falar muito sobre ele porque nós não estamos realmente fazendo. Ele meio que está se fazendo sozinho", diz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme é dirigido por Paul Ferrara, e inclui comentários fora do palco e performances ao vivo. As cópias em DVD e Blu-ray também vêm com cenas extras, como a gravação em estúdio de Wild Child, uma performance do guitarrista Robby Krieger e Morrison declamando poemas.

O lançamento também inclui o documentário britânico The Doors Are Open (1968) e The End, curta com uma performance ao vivo da música de mesmo nome em um show em Toronto, em agosto de 1967, junto com entrevistas com os membros da banda e o empresário Danny Sugarman.