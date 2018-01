Do Recife para a Pompéia (SP), o festival Rec-Beat

"Sittin’ on a bencho, waitin’ for the teco guacamole / Carne con frijole, carne con frijole…" Não entendeu nada? Essa é a primeira estrofe da música ‘Guacamole’, a canção mais famosa do cantor americano Kevin Johansen. Como se vê, a mistura de idiomas é o tempero do rapaz. O gajo canta na quinta, 18, no Pompeia Beat - a versão paulistana do festival recifense Rec-Beat - com sua banda argentina The Nada e os pernambucanos de A Banda de Joseph Tourton. As referências gastronômicas não são casuais. Johansen é como a culinária contemporânea: mistura influências. Já morou em Nova York e Buenos Aires e se aproveita de várias culturas. O cardápio a seguir apresenta alguns ‘pratos’ inventivos do artista, para você saborear - com os ouvidos.

Guacamole à moda do Alasca: nascido no Alasca, filho de mãe argentina e pai americano, ele já foi indicado ao Grammy Latino e mantém parcerias com Paulinho Moska e Paula Toller.

Empanada com molho inglês: aos 46 anos, Johansen é conhecido pelo som que combina cumbia (estilo musical colombiano) e outros ritmos latinos, com letras em inglês, espanhol e portunhol. "Ouço Bethânia, Caetano, Lenine...", revela ele - em espanhol, com sotaque inglês.

Salada latina: além de ter feito quatro CDs com sua banda The Nada, o cantor está envolvido com um projeto que une o seu ‘molho’ argentino ao do uruguaio Jorge Drexler e o do brasileiro Paulinho Moska. O ‘Mercosurf’, ainda apenas virtual, é uma mistura pop de influências. "Vamos fazer um disco e uma turnê em 2010 ou 2011, pois o publico já está curioso."

Onde: Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871- 7700. Quando: 5ª (18), 21h. 90 min. Quanto: R$ 6/R$ 24.