Do Amor: vale tudo na caldeira tropicalista

A melhor banda carioca dos últimos tempos é uma referência que cairia bem ao quarteto Do Amor, não tivesse essa imprecisão de data e a necessidade de rótulo uma conotação abestalhada. Há quem se refira ao grupo - que toca as canções de seu CD de estreia em festança com a Banda Gentileza hoje - como o melhor acontecimento musical do Rio depois de Los Hermanos. Um dos integrantes, não por acaso, fez parte da banda de apoio dos barbudos. É o guitarrista Gabriel Bubu (na ponta esquerda da foto acima). Ricardo Dias Gomes (baixo) e Marcelo Callado (bateria) são da banda Cê, de Caetano Veloso. E tem mais Gustavo Benjão (guitarra). Os quatro combinam e se alternam nos vocais e nas composições com desenvoltura.

Com influências do tropicalismo, de rock psicodélico, Jorge Ben, música baiana de carnaval pré-axé, guitarrada e carimbó, eles fizeram um CD bem bacana, produzido por Chico Neves, mas são ainda melhores ao vivo. Misto de ijexá e frevo de trio elétrico, Pepeu Baixou em Mim, que cita Dodô Macedo, Olodum, Filhos de Ghandi e guitarra baiana, é um dos achados divertidos do repertório. Quando eles remetem à Banda Mel e dizem "ai que vontade louca de cantar lá na Bahia", é de uma alegria que contagia e pede um carnaval, que acaba virando na parte final do arranjo.

Sem medo de ser felizes, eles saltam da lambada para o mod, da psicodelia para o samba-rock, do experimentalismo para o dub, com a maior naturalidade e cheios de bom humor. Fizeram ficar boa até uma chatice de Gonzaguinha, Lindo Lago do Amor, que infernizou nossos ouvidos nos anos 1980. Única faixa não autoral do CD, com eles é bem mais bacana, virou outra coisa, reconhecível só no refrão.

Num ano recheado de estimulantes álbuns de estreia na cena independente (Karina Buhr, Tulipa, Baiana System, Nina Becker, Thiago Petit, André Frateschi & Miranda Kassin), Do Amor vem para reforçar a lista e abalar.

BANDA GENTILEZA E DO AMOR

Estúdio Emme. Av. Pedroso de Morais, 1.036, 3031-3290. Hoje, às 23h30. R$ 15(lista@estudioemme.com.br) e R$ 20 (na hora)