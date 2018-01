DJs lançam vinil com remixes de <i>Cidade de Deus</i> Os DJs Felipe Venâncio, Renato Lopes, Jonas Rocha e o montador Daniel Rezende lançam nesta sexta-feira no Bar 13 a 7.ª edição do vinil de remixes da trilha sonora de Cidade de Deus. Esta nova, e última versão, pela gravadora holandesa TripleVision, traz quatro faixas remixadas pelos DJs brasileiros. "Não é a trilha original tocada de forma diferente. Na verdade, serve de base e de inspiração para novas leituras. Em 4 anos de projeto, já participaram profissionais como Camilo Rocha, Renato Cohen e vários outros", conta o produtor Hank Levine, que pretende lançar neste ano um CD condensando este e outros vinis já produzidos. Lançamento de remixes da trilha sonora de Cidade de Deus. Bar 13. R. Alagoas, 852, Higienópolis