DJ Sound 2008 premia cena eletrônica brasileira

O DJ Sound Awards, premiação da revista DJ Sound, que acontece desde 1992 e é uma das mais conceituadas do mercado Dance no Brasil, terá sua edição de 2008 nesta terça-feira, 29. Durante a festa - animada por apresentações do Kasino, Killer on the Dance Floor, entre outros, e que acontece no club Eazy - serão premiados os principais Djs, produtores e artistas da cena eletrônica de destaque no último ano. Entre os principais indicados estão Rica Amaral (Psy), Anderson Noise (Techno), Gui Borato (produção de E-music), Foxy (Dance) e outros.