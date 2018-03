DJ Marky encerra programação do Ano da França no Brasil

O Ano da França no Brasil será encerrado neste domingo, 15, com um show gratuito no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no final da tarde. Se apresentam o grupo congolês Les Tambours de Brazza, o francês DJ Yuksek e o brasileiro DJ Marky.

O Les Tambours de Brazza mistura de tambores e instrumentos ocidentais com o objetivo de 'buscar a essência do ritmo'. Já Pierre-Alexandre Busson, mais conhecido como DJ Yuksek, é um dos produtores franceses que mais vem chamando a atenção do universo musical com pitadas quentes e sintetizadas em seus remixes. O DJ Marky é conhecido pelo público brasileiro por seus sets de drum'n'bass.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O quê? Show de encerramento do Ano da França no Brasil

Quando? Dia 15 de novembro, às 18h

Onde? Na marquise do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Acesso pelo portão 10

Quanto? Entrada gratuita