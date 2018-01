DJ Laurent Garnier apresenta novo álbum no D-Edgec O conceituado DJ francês Laurent Garnier está de volta às picapes brasileiras, para apresentar seu novo álbum, The Cloud Making Machine. "Não tem tecno, não tem músicas para dançar. Reuni as músicas mais profundas que venho produzindo há quatro anos. É o som da minha vida", disse o também produtor, por telefone, de Paris. Por isso mesmo, muitos fãs do tecno característico de Garnier ficaram desapontados ao ouvirem a sua nova compilação. "As pessoas que não curtiam o meu som agora vêm me dizer que adoraram este álbum. É sempre assim quando fazemos algo diferente", afirma. Suas faixas preferidas, e que promete mostrar a partir das 2 horas da madrugada no D-Edge, são Jeux d´Enfants, Barbiturik Blues e Huis Clos. Laurent Garnier. D-Edge. Al. Olga, 170, 3666-9022. Hoje, a partir da 0 horas. R$80 (antecipado) e R$100