DJ Khaled rouba de Drake 1º lugar lista de álbuns mais vendidos da Billboard

O produtor de música e estrela das redes sociais DJ Khaled garantiu seu primeiro lugar nas paradas na lista semanal da Billboard dos Estados Unidos que elenca os 200 álbuns mais vendidos, destituindo o artista canadense de R&B Drake.

O álbum Major Key do DJ Khaled vendeu 59 mil álbuns, 80 mil músicas e foi reproduzido quase 42 milhões de vezes na última semana, totalizando 95 mil unidades do álbum, de acordo com números da Nielsen SoundScan.

O álbum apresenta músicas com artistas incluindo Drake, Jay Z e Nicki Minaj. O DJ Khaled é famoso nas redes sociais, divulgando trechos de sabedoria diariamente no Snapchat.

Após 12 semanas não-consecutivas na primeira posição, o álbum "Views", de Drake, foi derrubado para a segunda posição nesta semana, com 80 mil unidades vendidas.

A lista de 200 álbuns da Billboard contabiliza unidades a partir de álbuns vendidos, músicas vendidas (10 músicas equivalem a um álbum) e atividades de streaming (1.500 transmissões equivalem a um álbum).