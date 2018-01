DJ Janot lança CDs hoje no Studio SP O DJ Janot toca nesta terça-feira pela primeira vez em São Paulo e lança no Studio SP, às 22 horas, os CDs "O Som Brazooka do DJ Janot" (Som Livre). Os dois volumes são um passeio pela história da MPB, mostrando como músicas dos anos 60 e 70 em versões originais, intercaladas por novas canções e gravações de artistas atuais, ganham nova cara quando ouvidas sob uma perspectiva diferente. O CD 1 inclui "Eu Bebo Sim", com Elizeth Cardoso, que entrou na pista da Brazooka em 2001 e até hoje é o grande hit da festa; O CD 2 é marcado por versões ousadas para clássicos da MPB. DJ Janot no Studio SP. Rua Inácio Pereira da Rocha 170, Vila Madalena. Hoje, às 22 horas