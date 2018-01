DJ holandês Tiësto inaugura ano da música eletrônica no País O holandês Tijs Verwest, ou Tiësto, eleito três vezes o melhor DJ do mundo pela principal revista do gênero, a DJ Magazine, vai inaugurar o ano da música eletrônica no Brasil: em janeiro, fará turnê pelo país, se apresentando em nove cidades. A temporada de shows começa no dia 6, em Camboriú, em Santa Catarina, e será encerrada no dia 21 na Prainha da Asbac, em Brasília. O show na capital paulista acontece no dia 18, na boate The Week. Além do tri-campeonato no posto de top das carrapetas, Tiësto ostenta em seu currículo outras façanhas, como o fato de ser o único DJ a se apresentar na abertura de uma Olimpíada - a de Atenas, em 2004. Tiësto, que define sua música como um mix de trance, house e techno, nasceu em 1969 em Breda e lançou em 1997, com Arny Bink, seu primeiro selo, Black Hole Recordings, que criou as séries In Search of Sunrise e Nyana. Depois disso ele criou o selo Magik Mizik, que lançou vários álbuns e a série Flight 643. O single Traffic foi o primeiro remix a chegar ao topo das paradas na Holanda. O remix de Delirium (Silence), de Sarah McLachlan, conquistou as pistas de todo o mundo e ficou por semanas na lista dance da revista Billboard. Tiësto assinou ainda remixes para Moby e Madonna e é o preferido de produtores e grupos como Umek, Saint Etiènne, Kosheen e Junkie XL. Seus DVDs, IN Concert I e II, são considerados os mais famosos DVDs de música eletrônica do mundo. Confira datas e locais dos shows da turnê: Camboriú - Santa Catarina Local: Green Valley Data: 06/01 Rio de Janeiro - RJ Local: Praia de Ipanema Data: 07/01 Porto de Galinhas - Pernambuco Local: Praia de Porto de Galinhas Data: 12/01 Ubatuba - São Paulo Local: Tribbo Beach Data: 13/01 Florianópolis - Santa Catarina Local: Planeta Atlântida Data: 14/01 São Paulo - SP Local: The Week Data: 18/01 Guarapari - Espírito Santo Local: Pedreira Adventure Park Data: 19/01 Búzios - Rio de Janeiro Local: Fazenda Porto Velho Data: 20/01 Brasília - DF Local: Prainha da Asbac Data: 21/01 Tiësto. Ingressos poderão ser adquiridos nos locais dos eventos e nas lojas Chilli Beans