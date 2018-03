DJ Chloé faz set com Herchcovitch e J. Luxo A DJ e produtora francesa Chloé já deixou a sua marca por aqui, mas poucas pessoas tiveram o prazer de ouvi-la. Ela animou a festa fechada de encerramento da São Paulo Fashion Week em julho do ano passado, ocorrida no Clube Nacional. Esta será a primeira vez que ela se apresenta no Brasil em festa aberta ao público interessado em ouvir seu ´electro sujo´, como a própria Chloé define. Ela toca nesta sexta-feira, às 23h30, no Clube Glória, como convidada ilustríssima da dupla Alexandre Herchcovitch e Johnny Luxo que dão o nome à noite AleLux. ´Já ouvi falar sobre eles e estou curiosa em ouvi-los. Sinto-me muito feliz por ter sido convidada para esta noite tão especial´, diz Chloé. Ela promete mostrar um pouco do que está rolando atualmente do outro lado do Atlântico. ´Vou levar novas batidas européias, que vão desde o minimalismo alemão ao electrohouse francês.´ Aos 28 anos, Chloé Thevenin já alcançou o ápice da carreira, sendo considerada parte evolutiva da cadeia eletrônica parisiense e, conseqüentemente, européia. A DJ e produtora, que integra o selo Kill the DJ da produtora Fany Corral, já fez de um dos clubes mais descolados de Paris, o Pulp, a sua casa. Tem um programa na rádio FG de Paris e também toca em baladas alemãs e inglesas, como WMF, de Berlim, e Fabric, em Londres. David Bowie, The Velvet e até o clássico compositor francês Claude Debussy passeiam entre as suas influências. ´Gosto muito também da música brasileira, mas como não tem nada a ver com o estilo que toco, nem me atrevo a misturar. Mas ela não deixa de ser inspiradora para mim´, conta a também cantora e violonista. Chloé tem dois álbuns produzidos, Mezzanine de l´Alcazar Volume II (2002) e I Hate Dancing (2004), e diversos remixes como, por exemplo, Memento (2005), do Booka Shade, dupla alemã que vem em outubro para o TIM Festival. DJ Chloé. Clube Glória. Rua 13 de Maio, 830, Bela Vista, tel. 3287-3700. Hoje, 23h30. R$ 35