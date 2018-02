Calvin Harris é DJ mais bem pago do mundo e supera até a atriz Jennifer Lawrence

O escocês Calvin Harris assumiu nesta segunda-feira, 24, a primeira posição da lista de DJs mais bem pagos elaborada pela revista Forbes, com um rendimento estimado em US$ 66 milhões no último ano. O valor, aliás, ultrapassa p arrecadado pela atriz Jennifer Lawrence, estrela da franquia “Jogos Vorazes”, chegando ao topo da lista de artistas mais bem pagos do mundo.

Trata-se, também, de um reflexo da da música eletrônica ao redor do planeta. Harris, de 31 anos, produtor musical que trabalhou com artistas como Rihanna e Ne-Yo, viu seu disco “Motion”, de 2014, chegar ao topo das paradas de dance music nos Estados Unidos. Ele também é o garoto-propaganda das linhas de roupa íntima masculina, óculos e relógios da grife Giorgio Armani, e está namorando a cantora pop Taylor Swift.

O valor arrecadado por Harris com sua atividade artística e seus patrocínios é mais do que o recebido por Jennifer, que na semana passada encabeçou a lista de atrizes mais bem pagas da Forbes com US$ 52 milhões.

“A ascensão da dance music vem sendo astronômica...aconteceu de eu estar no lugar certo na hora certa”, disse Harris à Forbes.

Ele foi seguido pelo DJ francês David Guetta (37 milhões de dólares) e pelo DJ holandês Tiesto (36 milhões de dólares) na terceira posição, e os norte-americanos Skrillex e Steve Aoki completaram a lista dos cinco mais bem remunerados com 24 milhões de dólares cada um.

(Por Jill Serjeant)

