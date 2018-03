DJ alemão se apresenta no Lov.e Club O DJ Anthony Rother, que possui uma carreira consolidada de 18 anos, será nesta sexta-feira a grande atração do Lov.e Club. O alemão dividirá as pick-ups com os DJs Nepal e Julião. Os primeiros 200 ingressos estão sendo vendidos a R$ 60. O restante das entradas vai custar R$ 80. Anthony Rother. Lov.e Club. Rua Pequetita, 189, telefone 3044-1613.