Dixie Chicks são as grandes vencedoras do 49.º Grammy A 49.ª Cerimônia de gala do Grammy no centro de exposições poliesportivo Staples de Los Angeles, reuniu celebridades do mundo da música e até do cinema, como o diretor Quentin Tarantino, Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson, convidados para apresentar os principais prêmios da noite. Além do desfile de celebridades do mundo da música que passou pelo palco apresentando os candidatos e os músicos que cantaram na noite. Ponto para The Police, Shakira e Gnarls Barkley. As garotas do Dixie Chicks surpreenderam ao superar o favoritismo de Mary J. Blige e ganhar os prêmios álbum, melhor canção e gravação do ano, por Not Ready To Make Nice e também o de melhor álbum country, por Taking The Long Way. Legendas O primeiro Grammy da noite para Tony Bennett, por melhor colaboração pop vocal, fez a platéia levantar e aplaudir de pé as duas legendas da música, Bennett e Stevie Wonder. O herdeiro legítimo de Frank Sinatra, que já levou para casa vários prêmios Grammy como cantor de jazz ganha mais um por For Once In My Life. Ele brincou, apresentando ao público Stevie Wonderful (maravilhoso). Joan Baez apresentou o show das garotas do Dixie Chiks. Prince apresentou Beyoncé Knowles, Black Eyed Peas apresentou o Grammy de honra pela carreira ao grupo dos anos 60, Booker T.&The Mg?s. Joan Baez, The Doors e The Grateful Dead receberam o Grammy por suas carreiras e até a lenda da ópera Maria Callas, entre outros ídolos que já morreram também foram lembrados. Mary J. Blige A favorita da noite, com oito indicações, ganhou os dois principais prêmios de sua categoria de R&B. Mary J. Blige faturou o Grammy de melhor álbum, por The Breakthrough, e cantora, por Be Without You. Queen Latifah apresentou o cantor Justin Timberlake que fez um belo show. Em seguida, vieram os prêmios de melhor interpretação pop masculino para John Mayer, por Waiting On The World To Change. O prêmio de artista revelação foi para Carrie Underwood, desviando o foco da torcida de Corinne Bailey Rae. Assim como é praxe na cerimônia do Oscar, o Grammy também exibiu as imagens dos cantores, compositores e produtores que morreram no último ano, como Ruth Brown, Soraya, Billy Preston e James Brown, homenageado com a capa vermelha e preta que costumava usar cobrindo o microfone.