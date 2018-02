Divulgado 1º trailer do filme de Justin Bieber

Com apenas 16 anos, o astro teen Justin Bieber já tem parte de sua vida retratada em um filme. A Paramount Pictures divulgou o primeiro trailer de Never Say Never, dirigido por Jon Chu (Ela Dança, Eu Danço 2).

A produção, em formato 3D, acompanha Bieber em sua última turnê, encerrada em agosto desta ano. O filme promete mostrar cenas de bastidores dos shows e de entrevistas, com câmeras que o seguiam o tempo todo, além de mostrar o início da carreira do cantor. No trailer, é possível ver imagens do astro ainda criança, quando já ensaiava números de bateria na cozinha de casa.

Em entrevista à MTV dos Estados Unidos, o diretor Jon Chu defende o valor artístico da produção. "Não é como qualquer filme de shows com imagens de palco e bastidores o tempo todo. Não é só o show. Este é um documentário musical, em que as palavras não são suficientes para contar as histórias da vida dele [nós usamos a música]", explicou.

Jon Chu reforça ainda que se trata de um documentário. "O que mais queríamos era honestidade no filme. Pessoas tem uma idéia pré-concebida de Justin Bieber e elas podem pensar o que quiserem, mas nós queremos mostrar o lado mais real de Justin", finalizou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Never Say Never tem estreia marcada para o dia 11 de fevereiro de 2011 nos EUA.