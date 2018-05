Divulgadas datas de venda dos ingressos para shows de Eric Clapton

Foram divulgadas as datas de venda dos ingressos para os shows de Eric Clapton no Brasil em outubro.

As entradas para o show que acontece em São Paulo em 12 de outubro começam a ser vendidas a partir de 30 de julho. Para as apresentações do Rio de Janeiro de 09 de outubro, em 07 de julho e para o show de Porto Alegre em 06 de outubro, os ingressos começam a ser vendidos em 14 de julho. As vendas serão pelo site da Livepass ou nos pontos de venda autorizados.

Ainda não há informações sobre preços.

Eric Clapton, que não se apresenta no País desde 2001, está em turnê com o seu último disco, Clapton (2010).

Depois de se apresentar no Brasil, Eric Clapton fará shows na Argentina e no Chile.