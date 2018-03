Divulgação dos artistas que tocam no Rock in Rio 2015 é adiada

Este será o ano que o Rock in Rio mais demora para confirmar bandas desde a criação do seu Card. Recentemente, a organização mandou e-mail comunicando aos fãs que o anúncio dos artistas, que estava programado para o dia 2 de fevereiro, foi adiado.

Quem compra o ingresso antecipadamente tem o privilégio de escolher as datas que mais lhe interessam quando as atrações são anunciadas. Quem deixa para a última hora corre o risco de não conseguir entradas, uma vez que a procura é grande. A iniciativa acaba sendo uma mão na roda para aqueles que precisam se deslocar para o Rio de Janeiro, já que passagens e hospedagem são mais baratos quando reservados com antecedência.

Em 2011, o início de validação do Rock in Rio Card ocorreu no dia 11 de janeiro. Na última edição brasileira, em 2013, a liberação foi feita dia 1° de fevereiro. Por enquanto, somente a cantora Katy Perry está confirmada. Em comunicado, a organização disse que está preparando várias surpresas para os 30 anos do festival, mas ainda não confirmou a data de troca do Card.

Veja abaixo as primeiras bandas confirmadas em 2011 e 2013: