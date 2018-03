Divórcio não deve afetar finanças de Madonna

Madonna sairá de seu divórcio com Guy Ritchie com o bolso intacto, já que o cineasta britânico abriu mão de receber dinheiro da cantora, informa hoje o jornal Evening Standard, que cita fontes ligadas às conversas do casal. Veja também: Britney e Timberlake participam de show de Madonna em L.A. Ritchie recusa R$ 73 mi oferecidos por Madonna pelo divórcio Gwyneth Paltrow ajuda Madonna a superar separação 'Guy Ritchie disse que eu pareço uma vovó', afirma Madonna Especial: A controversa Madonna Calcula-se que o patrimônio de Madonna chegue a US$ 445 milhões e, segundo a lei britânica, Ritchie, com quem a rainha do pop foi casada por oito anos, tem direito à metade do montante. Segundo o jornal, o acordo final será divulgado no final do mês e as principais dificuldades para um consenso tiveram a ver com a custódia dos dois filhos do casal: Rocco, filho biológico de oito anos, e David, adotado há três. A fonte do Evening Standard afirma que a prioridade de Ritchie sempre foi as crianças. "Ritchie não quis o dinheiro de sua mulher", conta. Em todo caso, Ritchie não ficará totalmente sem dinheiro após o divórcio, já que tem um patrimônio estimado em torno de US$ 44,6 milhões.