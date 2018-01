"Diversão Eldorado" estréia na rádio nesta terça às 11 horas A partir desta segunda-feira, a Eldorado FM ganhou quatro novas atrações, com programas de segunda a quinta-feira. Depois de consolidar um horário nobre no período vespertino ("Faixa das 3"), agora a grade matutina dos 92,9 apresenta a "Faixa das 11", com diferentes atrações todos os dias, às 11 horas. A idéia é ampliar o espectro sonoro da programação, com comentários e diversas informações. Nesta terça-feira, a rádio estréia o "Diversão Eldorado", programa dedicado à releituras, sejam acústicas, remixadas ou ao vivo - tudo o que compreende o universo das recriações e homenagens. Hoje, tudo é remodelado nas mais diferentes sonoridades e atmosferas. Jamie Cullum, por exemplo - um ?rei de versões? - pega músicas modernas e as deixa com uma ?cara? jazzística. Já os standarts do jazz, ele revitaliza, usando o hip hop e os beats eletrônicos. O "Diversão Eldorado" condensa, em meia-hora, raridades como a música ?Use Me?, de Bill Withers, cantada pelo vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, junto com Lenny Kravitz.